Müzeyyen Şevkin: "Tarsim, Mayıstan Önceki Donlar İçin Ödeme Yapmıyor" - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Adana ve çevresinde zirai dondan mağdur olan üreticilerin zararını bir ay geçmesine karşın ödemediğine dikkat çekti. Şevkin, "Çiftçinin parasıyla ayakta duran, devlet kurumu olan TARSİM, don olayında çiftçinin yanında olmamıştır. Oradan aldıkları primleri çiftçiye geri ödemesi gerekirken ne yazık ki adeta çiftçinin aklıyla alay edercesine mayıs ayında Adana'da 'dondan' bahsetmiştir" diye tepki gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Akdeniz Bölgesi'nde 20 Mart'ta yaşanan zirai don nedeniyle narenciye, karpuz, şeftali, domates ve buğday ve sert çekirdekli meyve üreticilerinin zarar gördüğünü anımsatarak, don nedeniyle ağaçları kurumuş bir bahçede açıklama yaptı. Kurumuş ağaçları gösteren Şevkin, ürünlerin sigortalı olmasına karşın üreticinin zararının bugüne kadar karşılanmadığına dikkat çekti.

TARSİM'in mayıs ayından önce gerçekleşen don olaylarını dikkate almadığını kaydeden Şevkin, "Çiftçiler, zarar gören bahçe ve tarlalarını kurtarmak amacıyla sulama yaptı. Ancak bir ayın sonunda çiftçinin umduğu olmadı. Narenciye ağaçlarının yaprakları sarardı, dalları kurudu. Üreticiler mısır, domates, karpuz ekili alanlardaki ürünleri söküp yenisini dikti" diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN PARASIYLA AYAKTA DURAN, DEVLET KURUMU OLAN TARSİM, DON OLAYINDA ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMAMIŞTIR"

Adana'da 20 Mart'ta meydana gelen don olayından dolayı narenciye ürünlerinin büyük çoğunluğu kuruduğuna dikkat çeken Şevkin, şunları söyledi:

"Narenciye ağaçlarının dalları kurumuş vaziyette, çiçeğe durmadı. Pek çok çiftçi don nedeniyle ağaçlarını sökmek zorunda kaldı. Aynı şekilde domates, karpuz ve turfanda yetişecek üründe don nedeniyle hasar gördü. Çoğunu çekmek zorunda kaldı çiftçi. TARSİM'e de başvurduklarında ne yazık ki karşılığını alamadılar. TARSİM, mayıs ayından sonraki teminatları ödeyeceğini söyledi. Çiftçinin parasıyla ayakta duran, devlet kurumu olan TARSİM, don olayında çiftçinin yanında olmamıştır. Oradan aldıkları primleri çiftçiye geri ödemesi gerekirken ne yazık ki adeta çiftçinin aklıyla alay edercesine mayıs ayında Adana'da 'dondan' bahsetmiştir. Çiftçinin muhakkak bu zararının ödenmesi gerekiyor. Hem karpuzda hem domateste ve narenciyede insanlar ürünlerini sökmek durumunda kaldılar. Çiftçinin Adana'da çok büyük zararı var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. TARSİM'in de çiftçiden aldığı primleri zarar eden çiftçiye ödemesini tavsiye ediyoruz ve mutlaka çiftçinin yanında olmasını bekliyoruz."