Son Dakika Haberleri: Müzik, Audioban ile Şehri Sarıyor

Müzik, Audioban ile Şehri Sarıyor

1 saat önce

Dinleyicisini DJ performansları, konserler, söyleşiler ve workshoplarla bir araya getiren Audioban etkinlik çeşitliliği ile İstanbul'un farklı mekanlarında yer almaya devam ediyor.

Müzik, Audioban ile Şehri Sarıyor, System.String[]

Sanatçıları ve müzik sahnesinin farklı alanlarında çalışan isimleri, çeşitli mekanlarda kurguladığı etkinliklerle dinleyiciyle ve birbirleriyle buluşturan yepyeni müzik platformu Audioban, Ocak ayında da müziğin etkili isimlerini ağırlıyor.

Türkiye'den yeni sesleri dinleyiciyle buluşturmayı ve sosyal yaşamın her alanını farklı deneyimlerle canlandırmayı amaçlayan bir müzik inisiyatifi olarak hayata geçen Audioban, Ocak ayında pek çok mekanda kurguladığı etkinliklerle müzik üretimini desteklemeye ve müziğin dinleyiciye iletilmesine aracı olmaya devam ediyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI TEMA VE SANATÇILAR İLE…

Ocak ayında Audioban'in müzikseverler ile buluşturacağı etkinlikler arasında, Audioban ekibinin her ay sevdikleri şarkıları çaldıkları Audiobeats yer alacak. Doğu enstrümanlarını batılı elektroniklerle bir araya getiren Nusaibini ise, alışılmadık sesler ve deneyselliğe açık performansıyla birlikte elektronik müzik severler ile Mecra Kadıköy'de buluşturacak. Gecenin after partysinde ise DJ kabini Moğuz ve Şevval Kılıç'a emanet olacak.

Edebiyat eksenli yeni etkinlik serisi Kış Hikayeleri'nin ilki, korku kültürü temalı "Gerisi Hikaye" Podcast'inin yapımcılarından, yazar Demokan Atasoy ile Karga'da düzenlenecek.

AUDİOBAN İLK KEZ İZMİR'DE

Ocak ayının bir etkinliği de Audioban'in İzmir'de gerçekleştireceği ilk etkinlik olan, Shangri La adıyla sürdürdüğü DJ performanslarında dinleyenlere yüksek tempolu ritimleri ile dans etmek dışında bir seçenek bırakmayan Işıl Kılkış'ın performansı olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:44 Kaynak: Bültenler

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