Son Dakika Haberleri: Müzik Dinlerken Trenin Geldiğini Duymadı, Ağır Şekilde Yaralandı

Müzik Dinlerken Trenin Geldiğini Duymadı, Ağır Şekilde Yaralandı

1 saat önce

Diyarbakır'da 16 yaşındaki bir genç, rayları üzerinde müzik dinlediği esnada, trenin geldiğini fark etmeyerek trenin altında kalıp ağır şekilde yaralandı.

Müzik Dinlerken Trenin Geldiğini Duymadı, Ağır Şekilde Yaralandı, System.String[]
Diyarbakır'da 16 yaşındaki bir genç, rayları üzerinde müzik dinlediği esnada, trenin geldiğini fark etmeyerek trenin altında kalıp ağır şekilde yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tren raylarının üzerinde oturarak müzik dinleyen 16 yaşındaki M.K., Kurtalan'dan Ankara'ya seyir halinde olan trenin geldiğini duymadı. Makinistin de sonradan fark ettiği genç, trenin altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Güvenlik güçleri, bölgede çalışma yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:13 Kaynak: İHA

Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu

Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzik Dinlerken Trenin Geldiğini Duymadı, Ağır Şekilde Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]