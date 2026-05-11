Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık

Haberin Videosunu İzleyin
11.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık
Haber Videosu

Moskova yakınlarında yaşanan "komşu kavgası" olayında 32 yaşındaki kadın, yüksek sesle müzik dinleyen komşularına Kalaşnikof ile karşılık verdi. Polis ve özel harekat müdahalesi sonucu kadın gözaltına alındı.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında yaşanan akılalmaz olay, "komşu kavgası" kavramına yeni ve dehşet verici bir boyut kazandırdı. Yüksek sesle müzik dinlediği için komşularıyla karşı karşıya gelen 32 yaşındaki bir kadın, şikayetlere yanıtını pencereden Kalaşnikof (AK-47) ile havaya ateş açarak verdi. 

Sokakta büyük paniğe neden olan olay, özel harekat timlerinin müdahalesiyle son buldu.Müzik Sesinden Silah SesineOlay, hafta sonu akşam saatlerinde sakin bir yerleşim bölgesindeki çok katlı bir apartmanda meydana geldi. 

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, dairesinden gelen aşırı yüksek sesli müzik nedeniyle bina sakinleri rahatsız oldu. Birkaç komşunun kapıyı çalıp uyarıda bulunması üzerine sinir krizi geçiren kadın, iddiaya göre önce içeriden tehditler savurdu.

Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Şikayetlerin devam etmesi üzerine dairesinin penceresine çıkan kadın, elindeki otomatik tüfekle gecenin karanlığını silah sesleriyle böldü. 

Havaya defalarca ateş açan kadının bu hamlesi, sokaktaki vatandaşların panik içinde sığınak aramasına neden oldu.

Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Rusya’nın özel harekat birimi olan SOBR timleri sevk edildi. Binanın etrafı güvenlik çemberine alınırken, daireye operasyon düzenlendi. Kapıyı kırılarak içeri giren ekipler, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda bir adet Kalaşnikof otomatik tüfek, çok sayıda mühimmat ve boş kovan ele geçirildi. Silahın ruhsatlı olup olmadığı ve kadının olay anında alkol veya madde etkisinde bulunup bulunmadığına dair incelemeler sürüyor.

Rusya’da Artan "Komşu Şiddeti" VakalarıRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve yerel emniyet verileri, özellikle büyük şehirlerdeki apartman dairelerinde yaşanan "gürültü kavgalarının" son yıllarda daha sert şiddet olaylarına dönüştüğünü gösteriyor. 

Psikologlar, bu durumu kronik stres ve toplumsal gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriyor.Geçtiğimiz aylarda benzer bir olayda, bir emekli asker gürültü yapan gençleri el bombasıyla tehdit etmişti. Ancak bir kadının müzik tartışması sonrası otomatik tüfek kullanması, ülkedeki bireysel silahlan

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık
Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık

Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’ye Türk kültürünü tanıttı Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye Türk kültürünü tanıttı
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti

15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper bombası
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:20
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı
Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:44:29. #7.13#
SON DAKİKA: Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.