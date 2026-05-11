Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında yaşanan akılalmaz olay, "komşu kavgası" kavramına yeni ve dehşet verici bir boyut kazandırdı. Yüksek sesle müzik dinlediği için komşularıyla karşı karşıya gelen 32 yaşındaki bir kadın, şikayetlere yanıtını pencereden Kalaşnikof (AK-47) ile havaya ateş açarak verdi.

Sokakta büyük paniğe neden olan olay, özel harekat timlerinin müdahalesiyle son buldu.Müzik Sesinden Silah SesineOlay, hafta sonu akşam saatlerinde sakin bir yerleşim bölgesindeki çok katlı bir apartmanda meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, dairesinden gelen aşırı yüksek sesli müzik nedeniyle bina sakinleri rahatsız oldu. Birkaç komşunun kapıyı çalıp uyarıda bulunması üzerine sinir krizi geçiren kadın, iddiaya göre önce içeriden tehditler savurdu.

Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Şikayetlerin devam etmesi üzerine dairesinin penceresine çıkan kadın, elindeki otomatik tüfekle gecenin karanlığını silah sesleriyle böldü.

Havaya defalarca ateş açan kadının bu hamlesi, sokaktaki vatandaşların panik içinde sığınak aramasına neden oldu.

Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Rusya’nın özel harekat birimi olan SOBR timleri sevk edildi. Binanın etrafı güvenlik çemberine alınırken, daireye operasyon düzenlendi. Kapıyı kırılarak içeri giren ekipler, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda bir adet Kalaşnikof otomatik tüfek, çok sayıda mühimmat ve boş kovan ele geçirildi. Silahın ruhsatlı olup olmadığı ve kadının olay anında alkol veya madde etkisinde bulunup bulunmadığına dair incelemeler sürüyor.

Rusya’da Artan "Komşu Şiddeti" VakalarıRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve yerel emniyet verileri, özellikle büyük şehirlerdeki apartman dairelerinde yaşanan "gürültü kavgalarının" son yıllarda daha sert şiddet olaylarına dönüştüğünü gösteriyor.

Psikologlar, bu durumu kronik stres ve toplumsal gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriyor.Geçtiğimiz aylarda benzer bir olayda, bir emekli asker gürültü yapan gençleri el bombasıyla tehdit etmişti. Ancak bir kadının müzik tartışması sonrası otomatik tüfek kullanması, ülkedeki bireysel silahlan