Müzisyen Köksal Ekinci'den Türk turizmine destek - Son Dakika

Müzisyen Köksal Ekinci'den Türk turizmine destek

Dijital platformlarda yayınladığı şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Köksal Ekinci, en son yayınladığı albüm Güneş'in Kalbi'nde yer alan şarkılarına, Türkiye'nin eşsiz güzellikteki tarihini merkeze alan hikayeler eşliğinde video klipler serisi hazırladı.

Dijital platformlarda yayınladığı şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Köksal Ekinci, en son yayınladığı albüm Güneş'in Kalbi'nde yer alan şarkılarına, Türkiye'nin eşsiz güzellikteki tarihini merkeze alan hikayeler eşliğinde video klipler serisi hazırladı. İletişim Fakültesi mezunu ve İletişimci kökenli olan Köksal Ekinci, yeni klip projeleriyle kültürel mirasımızı ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

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Ekinci, bu projenin ilk yayını olarak Aşk'ın Kanatları şarkısına kutsal tapınakta klip çekti.


Çanakkale, Ayvacık Gülpınar'da bulunan Apollon Smintheion Kutsal Alanında gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini,  Baki Gedik, görüntü yönetmenliğini de Mert Yurdatapan yaptı.

Türkiye, Ekinci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:13 

Son Dakika Magazin Müzisyen Köksal Ekinci'den Türk turizmine destek - Son Dakika Magazin
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