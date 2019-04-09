Müzisyen, Müzik Sanatçısı Yok! Obuacı, Kemancı Var, Davulcu Var'

TELEVİZYON programcısı Nur Onur'un yönettiği toplantıda sanat diye bir mesleğin olmadığını belirten Tamer Levent
, 50 yıldır tiyatronun içinde olduğunu, 30-35 yılda da oyunculara, "Oyuncuyum" demelerini sağladığını belirtti. Levent, müzisyen ve müzik sanatçısı diye bir terimin olmadığını belirterek, "Obuacı, kemancı var, davulcu var" dedi. Sanat dalının dokuza çıktığına dikkati çeken Levent, şunları söyledi:
"Yakın bir zamanda buna yemek yapma da eklenecek. Sanat çok boyutlu bir kavram. Kimse 'Hayır' demese de biz yine de 'Sanata evet'i tartışalım. Ortadoğu'nun trajedisi, Charlie Hebdo
dergisinin basılması, bu olaylardan sonra bazı şeyleri kamufle edilmesi. Burada bir provokasyon olduğu eksik. 11 Eylül
olaylarının hala çözülememiş olmasında çok eksik var. Türkiye Cumhuriyeti
kurucusu Mustafa Kemal çok entelektüel bir insan. 'Sanatsız kalan toplumların hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüyle resimsiz, sinemasız kalan bir toplumdan mı bahsediyor? O, işte bu anlayıştan söz ediyor. Bizim bir farkındalık yaratmamız lazım. Bizim daha çok iletişim kurabilmek için çoklu disipline yönelmemiz lazım."
SANAT DÜNYAYI KURTARIR MI?
Tiyatro Frankfurt
Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, dünyayı sanatın kurtaracağı görüşünü savunurken, Alman sanatçı Michael Quast ise bu sava karşı çıkarak şöyle konuştu: " Almanya
'da hem farklı sanat alanlarında hem de düşünsel alanda iyi insanlar yetişti. Buna rağmen sanat, Hitler
felaketini önleyemedi. Ama sanat hayatı anlattığı, insanı teselli, mutlu ettiği için önemli. Pek çok oyuncu kendini zanaatkar olarak görüyor. İyi bir marangoz da sanatçı olabilir. Biz halk tiyatrosuyuz. Frankfurt'ta çok çeşitli tiyatrolar arasında kendimize yer bulma gayreti içindeyiz. Bizim amacımız insanları eğlendirmek. Nesnel deneylere girmiyoruz. Almanya'da her şey serbest. Bu nedenle de hiçbiri önemsenmiyor. 'Yaşama sanatı nedir?' sorusunu hiçbir zaman cevaplamamak lazım. Sanat iyi yaşamın değil, her şeye rağmen yaşamın garantisidir."