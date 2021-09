My Little Pony: Yeni Bir Nesil Filmi - Son Dakika

Equestria artık büyüsünü kaybetmiştir. Yıllardır uyum içinde birlikte yaşayan ponyler, kanatlılar ve tek boynuzlular artık birlikte yaşamamaktadır. İdealist Toprak Pony “Sunny”, dünyalarına sihir ve birliği geri getirmenin yolunu bulmaya kararlıdır. Bu sırada neşeli bir tekboynuzun Kısrak Koyu’nda kendini göstermesiyle, Toprak Pony “Sunny” ve yeni arkadaşları, Equestria'ya sihri geri getirmeye, tüm ponylerin dost olduğunu ispatlamaya çalışmak için eğlenceli bir maceraya atılır.

Yönetmen: Robert Cullen, José Luis Ucha

Senaryo: Tim Sullivan, Robert Cullen, José Luis Ucha, Bonnie Zacherle

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: My Little Pony: A New Generation

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 21.09.2021

