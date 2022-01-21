Myanmar'da 2021 Aralık'tan beri 3 gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Myanmar'da askeri yönetimin, Aralık 2021'den bu yana en az 3 gazeteciyi öldürdüğü bildirildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), yayımladığı bir raporda aralıktan beri en az 3 gazetecinin öldürüldüğünü, bu gazetecilerin Sai Win Aung, Pu Tuidim ve Soe Niang olduğunu belirtti.

Raporda, "IFJ, Myanmar'da medya çalışanlarına yönelik devam eden şiddeti güçlü bir şekilde kınıyor ve sorumluların derhal adalete teslim edilmesi çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

IFJ, gazetecilerin öldürülmesini "askeri cuntanın, basitçe medya mensupları olarak işlerini yaptıkları için eleştirel sesleri bariz bir şekilde susturması ve basın özgürlüğünü hiçe sayması" olarak değerlendirdi.

Öte yandan, ülkede 1 Şubat 2021'de ordunun yönetime el koymasından bu yana en az 46 gazetecinin gözaltında tutulduğu ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.