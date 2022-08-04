Myanmar'da yalan haber yaymakla suçlanan Japon muhabir gözaltına alındı - Son Dakika
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Myanmar'da yalan haber yaymakla suçlanan Japon muhabir gözaltına alındı

04.08.2022 16:22
Myanmar'da yalan haber yaymakla suçlanan Japon muhabir gözaltına alındı

Myanmar'da, demokrasi yanlısı yürüyüşü görüntüleyen Japon muhabir, "yalan haber yaymak" suçundan gözaltına alındı.

Myanmar'da, demokrasi yanlısı yürüyüşü görüntüleyen Japon muhabir, "yalan haber yaymak" suçundan gözaltına alındı.

Tokyo'dan gelen belgesel yapımcısı Toru Kubota, 30 Temmuz Cumartesi günü Myanmar'da gösterileri görüntülerken polis tarafından gözaltına alındı.

2021 yılında darbe ile yönetimi ele geçiren askeri hükümet kaynakları, Kubota'nın yalan haber yaymanın yanı sıra korkuya neden olmak ve devlet çalışanlarını kışkırtmakla da suçlandığını bildirdi.

Kubota'nın, protestonun çekimleri için bir gün önce göstericiler ile iletişime geçtiğini polise itiraf ettiği ileri sürüldü.

Japon muhabirin 1 Temmuz'da Tayland'dan Yangon'a turist vizesi ile geldiği ve dolayısıyla vizelere ilişkin yasal düzenlemeleri de ihlal ettiği kaydedildi.

Arkadaşları 26 yaşındaki Kubota'nın özgürlüğüne kavuşması için imza kampanyası başlattı.

Japonya, Myanmar'da gözaltına alınan vatandaşının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Askeri darbe sonrası gözaltına alınan medya çalışanlarının yarısından fazlası serbest bırakılsa da ülkede basına yönelik sıkı kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen cezaevinde tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Myanmar, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da yalan haber yaymakla suçlanan Japon muhabir gözaltına alındı - Son Dakika

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