Myanmar'da foto muhabirinin gözaltında hayatını kaybettiği iddia edildi - Son Dakika

Myanmar'da geçen hafta gözaltına alınan yerel bir foto muhabirinin ordu gözetiminde hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Meslektaşları ve arkadaşları, serbest gazeteci ve grafik tasarımcısı olan Soe Naing'in ordu gözetiminde yaşamını yitirdiğini belirtti. Soe Naing'in gözaltına alındıktan sonra Yangon kentinin Doğu Botahtaung kasabasındaki bir askeri sorgu merkezine götürüldüğünü aktaran meslektaşları, ailesine bu sabah Soe Naing'in Mingaladon'daki askeri hastanede yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini ifade etti.

Serbest gazeteci Soe Naing, 10 Aralık'ta Yangon kentinde bir meslektaşıyla askeri yönetim karşıtlarının çağrısıyla düzenlenen "sessiz grev" sırasında fotoğraf çekerken gözaltına alınmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.