Myanmar'da nüfusun yarısı 2022'ye kadar yoksulluk sınırının altında kalabilir - Son Dakika

KUALA Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve 1 Şubat askeri darbesinin ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle 2022'ye kadar ülke nüfusunun yarısının yoksulluk riski altında olabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) hazırladığı "Kovid-19, Darbe ve Yoksulluk: Myanmar'da Negatif Şok ve İnsani Kalkınmaya Etkileri" isimli raporda, salgın ve askeri darbe sonrası oluşan istikrarsızlık ortamının, Myanmar'da hane halkının gelirine etkisi incelendi.

Raporda, Kovid-19 salgınının yarattığı gelir kaybı ve protestoların, ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine müdahale edilmemesi durumunda, bu yıl içinde Myanmar'da 12 milyon kişinin daha yoksulluk seviyesine gerileyeceği, 2022'de ülke nüfusunun yarısına tekabül eden 25 milyon kişinin gelirinin, yoksulluk sınırının altına düşeceği vurgulandı.

2020'de Myanmar'daki hane halkının yüzde 83'ünün, Kovid-19 nedeniyle gelirlerini yarı yarıya kaybettiğinin ifade edildiği raporda, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yoksulluk sınırının altındaki kişi sayısının yüzde 11 arttığı kaydedildi.

Raporda, darbenin ardından sivil itaatsizlik eylemleri ve yaptırım kararları nedeniyle Myanmar'ın yerel parası Kyat'ın büyük değer kaybettiği, bu durumun sürmesi halinde ülkedeki yoksulluk oranının 2022'ye doğru yüzde 12 artacağı uyarısı yapıldı.

UNDP Myanmar Temsilcisi Stephen Anderson, 22 Nisan'da, Myanmar'da askeri darbe ve protestoların yol açtığı kriz nedeniyle yaklaşık 3,4 milyon kişinin açlık riski altında olduğunu açıklamıştı.

Nüfusu 54 milyonu bulan Myanmar, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında kişi başına düşen milli gelirin en az olduğu ülke konumunda.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 759 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.