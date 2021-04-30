Myanmar'daki çatışmalar insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını zorlaştırıyor - Son Dakika

Myanmar'da etnik isyancı gruplar ile cunta hükümeti arasında askeri darbe sonrası şiddetlenen çatışmaların, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtımını zorlaştırdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da çatışmaların sürdüğü Karen, Kaçin ve Şan eyaletlerinde ulaşımda ve bankacılık hizmetlerinde meydana gelen aksaklıkların ve kısıtlamaların insani yardımların dağıtımını zorlaştırdığı bildirildi.

Çatışmaların söz konusu eyaletlerde ulaşım altyapısına zarar verdiği ifade edildi.

OCHA, sağlık, barınma ve beslenme alanlarında Myanmar'a yardım sağlıyor.

Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi yerinden oldu

Kaçin ve Karen eyaletlerinde etnik gruplar ile cunta hükümeti arasında darbe sonrası çatışmaların şiddetlendiği biliniyor.

OCHA tarafından derlenen veriler, Karen eyaletinde Karen Ulusal Kurtuluş Ordusu ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların son zamanlarda 40 bin kişiyi daha yerinden ettiğini ortaya koydu.

Kaçin eyaletinde mart ayı başında Kaçin Bağımsızlık Ordusu ile güvenlik güçleri arasında patlak veren çatışmalar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 6 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

OCHA verileri, Myanmar'ın kuzeyindeki Şan eyaletinde de ocak ayından bu yana yaklaşık 11 bin kişinin evlerini terk ettiğini gösterdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin göstericilere silahlı müdahalesi sonucu 759 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.