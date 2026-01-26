Myanmar Ordusu Hava Saldırılarını Artırdı - Son Dakika
Myanmar Ordusu Hava Saldırılarını Artırdı

26.01.2026 14:35
Fortify Rights, Myanmar ordusunun sivillere yönelik hava saldırılarında paramotor kullanımı artırdığını açıkladı.

Güneydoğu Asya merkezli insan hakları örgütü Fortify Rights, Myanmar ordusunun sivillere ve askeri yönetim karşıtı güçlere yönelik hava saldırılarında, hareket kabiliyetini artıran düşük teknolojili paramotor ve gyrocopter gibi hava araçlarını giderek daha fazla kullandığını bildirdi.

The Associated Press (AP) ajansının Fortify Rights'ın raporuna dayandırdığı haberine göre, Myanmar ordusu, sırt motorlu yamaç paraşütü niteliğindeki paramotorları askeri amaçla kullanmaya ilk kez 2024'te başlarken, çok hafif hava aracı olan gyrocopterleri ise 2025'te kullandı.

Raporda, ordunun söz konusu araçlar aracılığıyla "sivilleri gökyüzünden öldürmenin yeni yollarını bulduğu" öne sürülürken, saldırılar sırasında pilotların hedeflerine havadan mermiler bıraktığı ve zaman zaman paramotorların motorunu kapatarak hedefe sessizce yaklaştığı ifade edildi.

Aralık 2024 ile 11 Ocak 2026 tarihleri arasında sivillere yönelik 304 paramotor ve gyrocopter saldırısı tespit edildiği belirtilen raporda, askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen ve ilk aşaması 28 Aralık'ta başlayan seçimlerin söz konusu saldırıları artırdığına dikkat çekildi.

Saldırıların genellikle alçak uçuşa elverişli, geniş ve düz arazilerin bulunduğu alanlarda yoğunlaştığı ve bu bölgelerin çoğunun hava savunma kapasitesi sınırlı olan muhalif güçlerin kontrolünde olduğu belirtildi.

Kayıtlara geçen en ölümcül saldırının Ekim 2025'te Sagaing bölgesinde düzenlendiği, paramotor kullanılarak seçim karşıtı protestocuların üzerine mühimmat bırakılması sonucu en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sagaing'de düzenlenen bir başka saldırıda da gyrocopterin bölgedeki bir hastaneyi hedef alması sonucu 2 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Fortify Rights, hükümetlere, paramotor ve gyrocopter parçalarının Myanmar'a ulaşmasını engelleyecek yaptırımların gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi öldü, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Myanmar, Güncel

