N Kolay 42. İstanbul Maratonu'na doğru

Avrupa ile Asya kıtaları arasında 8 Kasım Pazar günü koşulacak N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ile Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratonun şehir adına heyecan verici olduğunu belirterek, "İstanbul Maratonu, büyük emeklerle bu seviyeye gelmiş çok kıymetli bir organizasyon. Böyle güzel bir organizasyonu İstanbulumuza kazandıran herkese minnet duyuyorum. Bütün arkadaşlarım daha iyi olma hedefiyle çalışıyorlar. Bu yıl aramıza katılan Aktif Bank'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'un bu markasını bütün dünyaya çok etkin bir şekilde yayma hedefindeyiz. Elbette yaşadığımız pandemi süreci bu hedefimizi biraz frenledi. Ancak sportif manada frenlemedi, katılımlar oldukça yüksek. İnşallah sporun temel ruhu olan böylesine güzel bir etkinliği daha yaygın ve etkin hale getiririz." diye konuştu.

Atletizme büyük önem verdiklerini dile getiren İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporun temeli gibi duran atletizmi bir kentte var etmek zorundasınız. Yoksa o kentin sporla buluştuğu konusunda bir iddia sahibi olamazsınız. Bu yönüyle biz atletizmi bu şehrin her noktasında var etmek için çalışıyoruz. Atletizm pisti eksikliğini görüyoruz. İnşallah Maltepe'dekini önümüzdeki ay hizmete açacağız. Yeni atletizm pistlerini bu kente kazandıracağız ki şehrimizde spor ruhu doğru bir yerde başlasın. Bu, aynı zamanda katılımcı bir ruha da ihtiyaç duyuyor. İstanbul'daki bütün vatandaşları sürecin içine katmak gerekiyor. Ben bunun adına biraz da olimpiyat ruhu diyorum. Bu ruhu elde edemezseniz, o zaman olimpiyat kenti olunamıyor. O manada yapılacak çok işimiz var. İstanbul Maratonu daha önce halkın katılımıyla başka bir coşkuyla yürüyordu. Maalesef bu sene pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Bu sene koşanlar çok şanslı çünkü köprüyü iki kez geçmiş olacaklar."

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un olimpiyat düzenleme hedefiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Olimpiyat bizim sıkı bir şekilde gündemimizde. Olimpiyat sadece tesis değil. Elbette yıllardır şehrimize katılan çok kıymetli tesislerimiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ancak bir şehrin olimpiyatı kazanması için başka faktörler de var. Biliyorsunuz 2028 olimpiyatları dahil adresler belli. Sonraki olimpiyatlara şehrimizi hazırlamak adına bir prensip yol haritamız var. Bunun başka aşamaları da var. Yoğun çalışıyoruz, aktörleriyle iletişim halindeyiz. Bu, Türkiye'nin tüm unsurlarıyla bütünleşik bir mücadele süreci. Bence sürecin içinde en olması gereken 16 milyon İstanbullu. 16 milyon İstanbullu ruhuyla, katılımıyla, inancıyla, spora olan bağıyla yoksa bunun olma şansı yok. Bu tarafı tamamlama noktasında yoğun bir çalışma içindeyiz. İlerleyen haftalar içinde sizleri bilgilendirmiş olacağız."

Renay Onur: "Yarışı Yenikapı'da başlatacağız"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da maratonun, İstanbul'un önemli geleneklerinden biri olduğunu anlatarak, "Pandemi nedeniyle İstanbul zor bir dönem geçirdi. Dünyadaki birçok büyük şehir gibi. Fakat bu sürede İstanbul Maratonu'nu iptal etmeyi hiç düşünmedik. Böyle büyük şehirlerde yaşamın hiç durmaması gerektiğini ve bunu en güzel sporla gösterileceğini düşünüyoruz. Bizim amacımız İstanbul'u daha aktif bir şehir haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Onur, İstanbul Maratonu'nu başlatan 12 kişi arasında yer alan Selahattin Yıldız'ın bu yıl vefat ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maratonu 42 sene önce onlar başlatmasaydı, şimdi burada olmayacaktık. Bu nedenle İstanbul Maratonu'nun bu sene de devam etmesi bizim için önemliydi. Maraton, yaptığımız anlaşmayla N Kolay İstanbul Maratonu oldu. Bu anlaşma bize güç ve güven verdi. Şu anda maratona 2 bin 300 Türk ve 900 yabancı sporcu kaydı var. Maratonda bu sene pandemiye özel bir parkur çıkarmak zorunda kaldık. Pandemi nedeniyle koşuda çok ciddi bir sosyal mesafe uygulamamız gerekiyor. Bunu köprü üzerinde yapmamız mümkün görünmedi. Onun için yarışı Yenikapı'da başlatacağız. Sosyal mesafeye uygun bir alan. Sadece bu seneye özel olarak parkurumuzu Yenikapı'dan başlatacağız. Parkur Yenikapı'dan başlayacak ve atletler, Galata Köprüsü, Karaköy, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçtikten sonra Altunizade'den tekrar köprüye dönecek. Aynı güzergahtan dönecek yarışmacılar Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra Balat'a yönelecek ve oradan dönerek Yenikapı'da koşuyu tamamlayacak. İlk defa sporcular Avrupa'dan Asya'ya koşuyor olacak. Köprü ilk defa iki kez geçilecek. Maratona katılamayacakları da düşündük. Bunun için sanal koşu yapmaya karar verdik. Sanal koşu ile 81 ilden sporcuları koşturmayı planlıyoruz."

Türkiye Atletizim Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ise İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin kitlesel olarak yapılan en büyük spor organizasyonu olduğunu belirterek, "İstanbul Maratonu aynı zamanda Türkiye Maraton Şampiyonası olarak değerlendirileceği için bizim elit atletlerimiz de katılacak. Birinci gelen Türk sporcu aynı zamanda Türkiye şampiyonu olmuş olacak. Türk ve yabancı elit sporcuların katılacağı kaliteli bir maraton olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Sümer: "Aktif Bank olarak çıktığımız yolculuk maratona çok benziyor"

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer de İstanbul Maratonu'nun dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olduğunu vurgulayarak, "Maratonu ben biraz hayata benzetiyorum. Aktif Bank olarak bizim çıktığımız yolculuk maratona çok benziyor. 2008 yılında 25 kişilik ekiple toplam 50 milyon dolarlık bir varlıkla yola çıktık. Şimdi 2 bin kişiyiz. Yıllık karımız neredeyse 100 milyon doları buldu. 12 yılda bu noktaya gelen ekibin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Aynı maraton gibi, başlarken biraz zorlanıyorsunuz, ilerledikçe mesafeninin kısaldığını ve güçlendiğinizi görüyorsunuz." diye konuştu.

Şehir maratonlarının keyif verici olduğunu aktaran Sümer, şunları kaydetti:

"İstanbul öyle keyifli şehir ki koşmak aslında bir taraftan da şehri tanımak anlamına geliyor. İstanbul Maratonu'nun isim hakkını almak istiyorduk. O yüzden özel bir an yaşıyorum. N Kolay adından da anlaşılacağı üzere her zaman, her yerde ve çok kolay bir şekilde bireylere tüm finansal hizmetleri sunmak istediğimiz dijital bankamız. O anlamda İstanbul Maratonu ile de çok örtüşüyor. Bu tip şehir maratonları çok eşitlikçi ve demokrat platformlar. İsteyen herkes katılabiliyor. N Kolay da çok eşitlikçi olmasını istediğimiz bir marka. Herkesin en kolay şekilde ulaşabileceği bir hizmet olsun istiyoruz. Spor İstanbul ile elektriğimiz çok uydu. Onlardan gelen yönlendirmelerle çok daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Böyle bir şehirde çok daha güzel aktiviteler yapabiliriz. Biz de bunun içinde olmaktan gurur duyarız."