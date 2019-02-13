Nabi Avcı, "Kırklar Meclisi"Ne Konuk Oldu
3 saat önce
Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) düzenlediği Kırklar Meclisi Edebiyat ve Hayat Söyleşileri programına eski Bakan Nabi Avcı konuk oldu.
Türkiye
Yazarlar Birliğinin (TYB) düzenlediği Kırklar Meclisi Edebiyat
ve Hayat Söyleşileri programına eski Bakan Nabi Avcı
konuk oldu.
Türkiye Yazarlar Birliği Mehmet Akif Divanı'nda düzenlenen etkinliğe birçok yazar katıldı. Avcı etkinlikte anılarını ve deneyimlerini paylaştı.
Üniversitede öğrenci olduğu yıllardan itibaren medya kuruluşlarında köşe yazarlığı, yöneticilik ve danışmanlık yapan Avcı, katılımcılarla edebiyat konusunda sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:17 Kaynak: AA
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