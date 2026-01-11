Nablus'ta İsrail Baskını: İki Filistinli Gözaltında - Son Dakika
Nablus'ta İsrail Baskını: İki Filistinli Gözaltında

11.01.2026 12:17
İsrail güçleri Nablus'ta iki Filistinliyi gözaltına aldı, camiyi kuşatarak namaz kılanları alıkoydu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında iki Filistinliyi gözaltına aldı, bir camiyi kuşatarak içerideki Filistinlileri saatlerce alıkoydu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e bağlı özel birlikler Nablus'un eski şehir bölgesindeki Karyun Mahallesi'ne baskın düzenledi. Kısa süre sonra kent, farklı eksenlerden eş zamanlı olarak kuşatıldı.

Eski şehir sokakları ve doğu çarşısında yoğun şekilde konuşlanan İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yoğun ateş açtığı bildirildi.

İsrail askerlerinin Luey Şaban ve Hamidu Zekkari isimli Filistinlileri gözaltına aldığı belirtildi.

Sabah namazına gidenler saatlerce alıkonuldu

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Nablus kentinde bulunan Yasemin Mahallesi'ndeki Sattun Camisi'ni kuşattığı, sabah namazı için camide bulunan Filistinlileri saatlerce alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon sağlanarak camiden 12 kişinin çıkarıldığı, ancak içerideki toplam kişi sayısının açıklanmadığı aktarıldı.

Bir İsrail askeri hafif yaralandı

İsrail ordusu, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Nablus kentinde yürütülen askeri saldırı sırasında askerlere yönelik açılan ateş sonucu bir askerinin orta derecede yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, yaralı askerin tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ve ailesine bilgi verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için bölgede arama başlatıldığını da kaydetti.

Gazze'ye yönelik 8 Ekim 2023'te saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınları, keyfi gözaltılar, mülklere zarar verilmesi ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesiyle tırmanış gösterdi.

Filistinli kaynaklara göre bu süreçte Batı Şeria'da en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

