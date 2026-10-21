Nadir görülen pembe yunuslar Umman kıyılarında ortaya çıktı - Son Dakika
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Nadir görülen pembe yunuslar Umman kıyılarında ortaya çıktı

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Umman kıyılarında ortaya çıkan pembe renkli yunus, görenleri şaşkına çevirdi. Maskat yakınlarında kaydedilen görüntülerde diğer yunuslarla birlikte yüzen sıra dışı canlı, nadir rastlanan rengiyle dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasıyla pembe yunusun hangi türe ait olduğu ve bu rengin neden kaynaklandığı merak konusu oldu.

Umman kıyılarında görüntülenen pembe renkli yunus, görenlerin ilgisini çekti. Maskat yakınlarındaki Kintab Plajı açıklarında kaydedilen görüntülerde, pembe tonlarıyla dikkat çeken yunusun diğer yunuslarla birlikte yüzdüğü görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler, sıra dışı deniz canlısını yeniden gündeme taşıdı.

PEMBE YUNUSUN TÜRÜ MERAK KONUSU OLDU

Denizdeki pembe renkli yunusun hangi türe ait olduğu kesin olarak belirlenemedi. Görüntüler üzerinden yapılan değerlendirmelerde, yunusun farklı türlerden biri olabileceği öne sürülse de bu konuda bilimsel bir doğrulama bulunmuyor.

PEMBE RENK NASIL OLUŞUYOR?

Yunusların pembe görünmesi, türlerine ve deri özelliklerine bağlı olabiliyor. Bazı yunuslarda derinin ince yapısı ve yüzeye yakın kan damarları pembe tonların belirginleşmesine neden olurken, kimi türlerde renk yaşla birlikte değişebiliyor.

Umman kıyılarında görüntülenen yunusun renginin nedenine ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken, sıra dışı görüntüler deniz yaşamına yönelik merakı artırdı.

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