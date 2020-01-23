Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası başladı

Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen ve 20 kategoride mücadelelerin yapılacağı şampiyonaya 29 ilden 100'ü kadın 323 sporcu katılıyor.

Türkiye Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu adına her yıl Türkiye Şampiyonası'nı yaptıklarını belirterek, bu yıl da organizasyonun üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vefatından sonra milli sporcunun adını yaşatmak için çeşitli şampiyona ve turnuvalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşpınar, bu yıl ilk defa Gaziantep'te Naim Süleymanoğlu adına uluslararası turnuva düzenlediklerini belirtti.

Taşpınar, federasyonlarınca Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan bir kitap bastırıldığını dile getirerek, "Onun adına son zamanlarda çok güzel bir film çekildi. Tüm vatandaşlarımızın bu filmi izlemelerini arzu ediyoruz. O filmde birçok sporcunun yaşadığı zorluklar, güzellikler var. Milli, manevi değerler var. Tüm gençliğimizin ve milletimizin de böylesine dünyaya mal olmuş bir sporcunun hem adını çok iyi ezberlemesi hem de hayatını bilmesinde fayda var. Biz de federasyon olarak onun adının yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Taşpınar, dereceye giren sporcuların milli takımlara seçileceğini kaydetti.

Şampiyona, 26 Ocak Pazar günü sona erecek.