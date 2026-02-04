Nakkaş Holding, HES Kablo'yu Satın Aldı - Son Dakika
Nakkaş Holding, HES Kablo'yu Satın Aldı

04.02.2026 15:23
Nakkaş Holding, HES Kablo'yu bünyesine katarak enerji ve altyapı alanındaki yapısını güçlendirdi.

NAKKAŞ Holding Grubu, uzun vadeli vizyonu ve seçici yatırım yaklaşımı doğrultusunda, HES Kablo'yu bünyesine kattığını duyurdu.

Nakkaş Holding'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Nakkaş Holding, uzun vadeli vizyonu ve seçici yatırım yaklaşımı doğrultusunda, Türkiye kablo sektörünün öncü markalarından HES Kablo'yu bünyesine kattı. Bu adım, Holding'in farklı sektörlerde oluşturduğu dengeli ve tamamlayıcı yapıyı daha da güçlendiren önemli bir gelişme niteliği taşımaktadır.

"Nakkaş Holding, yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında SAVES markasıyla yürütmekte; hidroelektrik (HES) ve güneş enerjisi (GES) projeleriyle elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Bu anlayışla şekillenen enerji üretim altyapısı, HES Kablo'nun katılımıyla birlikte daha bütüncül bir yapıya kavuşmuştur.

"Yapı malzemeleri üretiminde de YTONG lisansı ile fabrikada enerji tasarrufu, yangın ve deprem risklerine karşı yapı elemanları üreten Türk Ytong'da inşaat sektörüne 62 yıldır hizmet sunmaktadır.

"HES Kablo, 1974 yılından bu yana sahip olduğu üretim tecrübesiyle kablo sektöründe güçlü bir kurumsal geçmişe sahiptir. İleri üretim altyapısı, yüksek kalite standartları ve geniş ürün portföyüyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda güvenilir bir referans noktası olarak konumlanmaktadır. Enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki bu köklü yapı, Nakkaş Holding'in uzun vadeli değer yaratma ve sektörler arası uyum yaklaşımını tamamlayan önemli bir unsur niteliğindedir."

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar konuya ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu:

"HES Kablo'nun grubumuza katılması, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımımızın önemli bir tamamlayıcısıdır. HES Kablo'nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı; Holding'imizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğindedir."

Bu adım ile Nakkaş Holding, faaliyet gösterdiği alanlarda oluşturduğu yapıyı sağlamlaştırmayı; sanayi, enerji ve altyapı alanlarında yaratılan katma değerle ülke ekonomisine daha yüksek katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

