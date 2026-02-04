Nakkaş Holding HES Kablo'yu Satın Aldı - Son Dakika
Nakkaş Holding HES Kablo'yu Satın Aldı

04.02.2026 15:26
Nakkaş Holding, HES Kablo'yu alarak sektörler arası uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

Nakkaş Holding, uzun vadeli vizyonu ve yatırım yaklaşımı doğrultusunda kablo sektöründe faaliyet gösteren HES Kablo'yu bünyesine kattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Nakkaş Holding, bu satın alımla farklı sektörlerde oluşturduğu dengeli ve tamamlayıcı yapıyı daha güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında SAVES markasıyla yürüten, hidroelektrik (HES) ve güneş enerjisi (GES) projeleriyle elektrik üretimi gerçekleştiren holding, yapı malzemeleri üretiminde de Türk Ytong ile inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Kurulduğu 1974 yılından bu yana üretim tecrübesi bulunan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki yapısıyla holdingin sektörlerarası uyum yaklaşımını tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, HES Kablo'nun gruba katılmasının, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımlarının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu belirtti.

Hinginar, "HES Kablo'nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı, holdingimizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğinde. Bu adımla Nakkaş Holding, faaliyet gösterdiği alanlarda oluşturduğu yapıyı daha da sağlamlaştırırken, sanayi, enerji ve altyapı alanlarında yaratılan katma değerle ülke ekonomisine daha yüksek katkı sağlamayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

