Nakliye Komisyoncusu, Tartıştığı Kamyon Şoförünü Vurdu
31 dakika önce
SAMSUN'da nakliye komisyoncusu Uğur Sezgin, tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan'ı (43) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.
SAMSUN'da nakliye komisyoncusu Uğur Sezgin, tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan
'ı (43) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Nakliye komisyonculuğu yapan Uğur Sezgin ile kamyon şoförü Murat Kaplan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Sezgin, belinden çıkardığı tabanca ile Murat Kaplan'a ateş etti. Başından yaralanan Murat Kaplan, kanlar içinde yere yığıldı. Kaplan, çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
, olay sonrası kaçan Uğur Sezgin'i yakalamak için çalışma başlattı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:58 Kaynak: DHA
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