Nakliyeciler sitesindeki yoğunluğu azaltmak için yazılım geliştirdi - Son Dakika

Antalya'da bir yazılım firması, nakliyeciler sitesindeki yoğunluğu azaltmak için geliştirdiği yazılımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere destek olmak amacıyla ücretsiz hizmete sundu.

Döşemealtı ilçesinde ulusal bilgi teknolojisi üzerine yazılım yapan firmanın genel müdürü Mehmet Özdemir, Türkiye genelindeki nakliyeciler sitelerini inceledikten sonra çalışma başlattı.

Garajlardaki yoğunluğun azaltılması için proje geliştiren Özdemir, başlarda haziranda hizmete sunmayı planladığı yazılımın çalışmalarını, Kovid-19 nedeniyle hızlandırdı.

Televizyon kanallarında kamyon garajlarındaki yoğunluk haberlerini izleyince ekibini toplayarak gece gündüz çalışan Özdemir, hazırlanan yazılımı ücretsiz hizmete sundu.

Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'de sevkiyatların çoğunluğunun kamyoncularla yapıldığını, çok sayıda kamyoncu, her ilde de garaj ve nakliye ofisleri olduğunu söyledi.

Nakliye ofisleri ile kamyon şoförleri arasında her türlü iletişimi sağlamak için dijital platform kurduklarını anlatan Özdemir, "Bu, nakliyecilerdeki yoğunluğu azaltacak bir yazılım. Nakliye ofisi çalışanları, isterlerse evlerinden bu programı çalıştırarak, ofisteymiş gibi çalışabiliyor. Kamyon şoförleri, şehir dışından geliyor, burada kalacak yerleri yok. En azından kamyonlarından çıkmadan tüm nakliye ofislerinin ilanlarını görerek, istediği işi alabiliyor." diye konuştu.

"Şoförler kamyonda, nakliye çalışanları evde kalsın"

Her işlemin mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirilebildiğine değinen Özdemir, salgının önlenmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini bildirdi.

Özdemir, şoförün gittiği şehirdeki garaja varmadan yoldayken yükünü program üzerinden bulabildiğini, nakliye çalışanın da şoförlerin nereden nereye gideceğini görebildiğini belirtti.

Yazılım sayesinde ofislerde beklemeye gerek olmadığına dikkati çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"Şoförlerin de nakliye ofislerinin önündeki değişken levhaları görmek için sürekli gezmelerine gerek yok. Çünkü çok kalabalık bir ortam oluyor. Garajlara şehir dışından sürekli kamyoncular geliyor. Salgının yayılması için sıkıntılı bir yer. Bu nedenle nakliye ofislerimize ve kamyon şoförlerimize bu yazılımı hediye ediyoruz. Rahatlıkla sisteme girip, işlemlerini yapabilirler, kalabalık ortamdan uzak durabilirler. Garajlardaki yoğunluğu azaltacak bir sistem. Şoför kamyonunda, nakliye ofisi çalışanı evinde oturarak, birbirlerine temas etmeden işlerini yürütebilecek. Nakliye ofisi, isterse on yük göndersin, hepsini ayrı ayrı, malzemenin yüklenmesinden teslimine kadar tüm aşamaları uydudan izleyebiliyor. Biz şoförler kamyonda, nakliye çalışanları evde kalsın istiyoruz."

Yazılımı sadece kamyoncular ve nakliye ofisi çalışanlarının kullanabileceğini anlatan Özdemir, "Sevkiyatvar.com'a girerek üye olmaları halinde, kamyon garajında olup olmadığını inceleyip, hemen şifreyi gönderiyoruz. Ayrıca ileride tedbir anlamında kamyon garajları faaliyetlerinde kısıtlamaya gidilse bile nakliye ofisinizi evinizden yönetebilir ve ticari faaliyetlerinizi kesintisiz devam ettirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.