Nakliyecilere Seslenen Başkan Adayı: Değişim Zamanı Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nakliyecilere Seslenen Başkan Adayı: Değişim Zamanı Geldi

Nakliyecilere Seslenen Başkan Adayı: Değişim Zamanı Geldi
09.01.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Kaya, mevcut oda yönetimini eleştirerek nakliyeci esnafının sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Umumi Nakliyatçılar Odası Başkan Adayı Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamayla nakliyeci esnafına seslenerek mevcut oda yönetimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Kaya, önemli olanın söylemler değil, ortaya konan sonuçlar olduğunu belirterek, nakliyeci esnafının yıllardır çözülemeyen sorunlarının hala devam ettiğini dile getirdi. Oda yönetiminin sadece "sahadayız" demekle değil, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Esnafın yaşadığı sorunların neden çözülemediğinin açıkça anlatılması gerektiğini ifade eden Kaya, güçlü bir odanın bunun karşılığını esnafın işinde ve kazancında hissettirmesi gerektiğini söyledi. Hak aramanın yüksek sesle değil, somut kazanımlarla mümkün olacağını kaydetti.

Yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu belirten Ahmet Kaya, kimseyi hedef almadan doğruları dile getirdiklerini ifade ederek, "Bu oda tüm nakliyeci esnafının ortak çatısıdır. Değişimin zamanı gelmiştir" dedi.

Kararın ise her zaman olduğu gibi esnafın iradesinde olduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nakliyecilere Seslenen Başkan Adayı: Değişim Zamanı Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:56:00. #7.11#
SON DAKİKA: Nakliyecilere Seslenen Başkan Adayı: Değişim Zamanı Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.