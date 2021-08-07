Nallıhan Belediyesi çocuk oyun grupları kuracak - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi'nin çocuk oyun grupları kuracağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oyun grupları ilk olarak ilçenin eski beldelerinden Çayırhan Mahallesi kapalı pazar yerinde 9-10-11 Ağustos'ta, ilçe merkezindeki Cumhuriyet alanında ise 12-13 Ağustos'ta kurulacak.
Çocuklar, oyun gruplarında eğlenebilecekleri gibi çeşitli gösterileri de izleyebilecek.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş, tüm çocukları bu oyunları izlemeye ve oyun gruplarında eğlenmeye davet etti.
Kaynak: AA
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