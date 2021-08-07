Nallıhan Belediyesi çocuk oyun grupları kuracak - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi çocuk oyun grupları kuracak

Nallıhan Belediyesi'nin çocuk oyun grupları kuracağı bildirildi.

Nallıhan Belediyesi'nin çocuk oyun grupları kuracağı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oyun grupları ilk olarak ilçenin eski beldelerinden Çayırhan Mahallesi kapalı pazar yerinde 9-10-11 Ağustos'ta, ilçe merkezindeki Cumhuriyet alanında ise 12-13 Ağustos'ta kurulacak. Çocuklar, oyun gruplarında eğlenebilecekleri gibi çeşitli gösterileri de izleyebilecek. Belediye Başkanı İsmail Öntaş, tüm çocukları bu oyunları izlemeye ve oyun gruplarında eğlenmeye davet etti.

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