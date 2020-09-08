Nallıhan Belediyesinden, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğüne bisiklet hediyesi - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi öğrencilerin hem spor yapmaları hem de sosyal zamanlarını verimli geçirmeleri için Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğüne 10 bisiklet hediye etti.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, öğrencilerin hem spor yapması hem de eğlenerek sağlıklı yaşam bilincine ulaşması ve sosyal zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğüne 10 bisiklet hediye ettiklerini söyledi.

Bisiklet teslim törenine Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Bahadır Gökhan Özçelik, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Nallıhan İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatı katıldı.

Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Bahadır Gökhan Özçelik ise hediyelerinden dolayı Öntaş'a teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi.