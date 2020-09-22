Nallıhan'da afet konutlarının kurası çekildi - Son Dakika

Nallıhan ilçesi Sarıyar Mahallesinde heyelanda evleri zarar görenler için yaptırılan konutlardan 9'u kurada çıkan hak sahiplerine teslim edildi.
Mahallede Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile çevre düzenlemeleri belediyece yapılan tek katlı 9 konutun anahtarı, kura çekiminin ardından sahiplerine teslim edildi.
Evlerine kavuşmanın sevincini yaşayan hak sahipleri, yardım ve desteklerini esirgemeyen AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör'e, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'ye teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:43 - Kaynak: AA
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