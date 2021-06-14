Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu - Son Dakika

Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle ilçede dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Ayman kırı mevkiinde etkili olan şiddetli yağış tarım arazilerine zarar verdi.

Eymir ve Sobran derelerinin birleşiminde bulunan Ayman Kırı mevkiinde etkili olan sel önüne geleni adeta silip süpürdü. Tarım arazilerinde büyük hasara neden olan yağış çiftçileri zor durumda bıraktı.