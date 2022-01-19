Nallıhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde fidanlar toprağa dikildi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Emrem Sultan Mahalle Muhtarı Halil Gürkan ve Sayik Kitap Yayınevi Fidan Kardeşliği Organizatörü Ebrar Nihal Özen işbirliğiyle ilçede Tapduk Emre Hayır Bahçesi kurularak fidan dikimleri yapıldı.

Yaklaşık 4 bin orman ağacı ile 3 bin civarındaki meyve ağacı fidanı, toprakla buluşturuldu.

Projeyle ilçe halkı ile turistlerin ücretsiz faydalanacağı meyve bahçeleri kuruması hedefleniyor.

Öntaş, Nallıhan'ın gelişmesi ve güzelleşmesine yönelik her türlü proje ve organizasyona açık olduklarını söyledi.