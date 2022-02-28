Nallıhan ilçesinde zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik ilçede denetimlerde bulundu.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine, zabıta ekiplerinin marketlerde etiket ve fahiş fiyat denetiminde bulunduğunu, KDV indirimi konusunda ürünlerin kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdığını söyledi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin zincir ve diğer marketlerde denetimlerini sürdüreceğini dile getiren Öntaş, "Hiç kimseye fahiş fiyatla ürün sattırmayız. Denetimlerde bu tür durumlar ortaya çıktığında gerekeni yaparız. Bu anlamda da Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürekli uyarılarda bulunuyorlar." dedi.