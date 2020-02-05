Namık Ekin, 19. rekoruna hazırlanıyor

78 yaşındaki sporcu Namık Ekin, dünyada su altında en uzun süre judo hareketleri yapan sporcu olmayı deneyerek, 19. rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.



Daha önce judo, paraşüt, halter gibi alanlarda 18 kez Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmış olan emekli Sualtı Taarruz Komandosu Namık Ekin, rekorlara doymuyor. Daha önce 18 rekora imza atmış olan 78 yaşındaki sporcu, su altında dünyanın en uzun süre judo yapan insanı olmak için hazırlıklarını devam ettiriyor. Deneyimli sporcu, bu denemede su altında 3 bin judocuyu atmayı hedefliyor. Namık Ekin, 19. rekoru öncesinde hazırlıklarını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Başarılı sporcu, 24 saat içerisinde bu rekoru kıran kimsenin olmadığına dikkat çekerek, "Guinness Rekorlar Kitabı'nda 24 saat rekorları var. 24 saatte 3 bin atış yapan hiç kimse yok. Suyun altında 24 saat hareket yapan yok. Ben daha evvel suyun altından 24 saat çıkmadan 406 ton ağırlık kaldırdım. Bu seferki rekorumda 3 bin tane judocuyu su altında yemeden içmeden atmam gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Türk sporunun tanıtımına katkı sağlayacak"



İstanbul Boğazı'nı 3 kez suyun altından geçen Ekin, hedeflediği rekorun daha önce kimse tarafından denenmemiş olduğunun altını çizerek, "Bugüne kadar hiç denenmemiş. Çünkü kişinin hem SAT komandosu olması lazım hem de çok iyi judocu olması lazım ki yorulmadan 24 saat dayanıp 3 bine yakın judocuyu atsın. Suyun altında yiyorsunuz içiyorsunuz. Vitaminlerle, minarellerle besleniyorsunuz falan karmaşık bir şey. Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu havuzunu verdi. Türkiye'nin her yerinden gelecek olanlar gibi dünyadan da yabancı ajanslar gelecek. Bu İstanbul'un, Türkiyemiz'in, Türk sporunun tanıtımına da katkı sunacak. Bundan sonra da su altındaki tarihi tanıtım yapılacak" açıklamasını yaptı.



"Koşu, yüzme ve ağırlık antrenmanları yapıyorum"



Daha önce Mersin'den Kıbrıs'a yüzerek geçmiş olan Ekin, 19. rekor hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürdüğünü belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Öyle zor bir şey ki... Judo çekişleri var. Rakibin altına girişler var. Hem bacak kuvveti hem de kol kuvveti gerekiyor. Bunun da 24 saat iş yapması lazım. Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yapıyorum. Bayır koşuları yapıyorum. Yüzme antrenmanları yapıyorum. Suyun altında ağırlık kaldırdıktan sonra haftada 3 gün judocu talebelerim ile su altında çalışma yapıyorum." - İSTANBUL