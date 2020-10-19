Nar piyasası belirsiz

İzmir'in Ödemiş ilçesi çevresinde nar alımı yapan Celil Aksöyek, bu yıl hava şartları nedeniyle narların istenilen düzeyde gelişmediğini kaydederek, piyasanın belirsiz olduğunu söyledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesi çevresinde nar alımı yapanlar, piyasanın belirsiz olduğunu belirtti. Üreticinin fiyatları geçen yıllara belirlemeye çalıştığını belirten Celil Aksöyek, "Havalar bu yıl sıcak gitti. Narlarda yarılma ve çürüme söz konusu. Tarlaya girdiğimizde göz kararı (tohura) bir fiyat tespiti yapıyoruz. Bunun elbette riski var. Üretici ürününü haklı olarak istediği fiyata satmak istiyor ama bizim de riskimiz var" dedi. Narın tarladan kesilip soğuk hava depolarına götürülmesine kadar maliyet istediğini belirten Aksöyek, "Narı tarladaki ağaçtan kesip soğuk hava depolarına götürene kadar bize maliyete en az 1.75 kuruş. Şu an piyasa durgun. Alıcı da satıcı da kendini düşünüyor. Alan-satan memnunsa ne ala. Pazar piyasası, soğuk hava depolarının doldurulmasından sonra ortaya çıkar" diye konuştu. - İZMİR