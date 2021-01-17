Narenciye ihracatını 2020'de mandalina sırtladı

Türkiye'nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 933 milyon dolarlık narenciye ihracatının 437 milyon 696 bin doları mandalina dış satımıyla kaydedildi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'den 933 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirildi.

Bu ihracata narenciye ürünleri içerisinde en fazla katkıyı sunan mandalinada, önceki sene gerçekleştirilen 347 milyon 47 bin dolarlık ihracatta yüzde 26 artış sağlandı. Geçen yıl 861 bin 121 ton mandalina ihracatı karşılığında ülkeye 437 milyon 696 bin dolar döviz girdi.

Geçen yıl narenciye ihracatında mandalinayı 273 milyon 927 bin dolarla limon, 128 milyon 843 bin dolarla portakal, 92 milyon 591 bin dolarla greyfurt takip etti.

"Mandalina dış pazarda talep görüyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciye ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'deki narenciyenin birçok ülkeden talep gördüğünü aktaran Kaçmaz, "Ürettiğimiz narenciye kaliteli ve doğal. Mandalina dış pazarda talep görüyor. 2020 narenciye ihracatımızı mandalina sırtladı. Üretim alanlarımızdaki genişlemeyle gelecek yıllarda daha iyi konuma geleceğiz. Zaten ürettiğimiz narenciyenin pazarda bilinirliği var. Çalışmalarımızla, yeni pazarlarda da adımızdan sıkça söz ettireceğiz." diye konuştu.

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de mandalina ihracatının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Geçen yıl mandalina ihracatındaki artışın sevindirici olduğuna değinen Şahin, "Geçen yılın başında limon ihracatı öndeydi. Daha sonra mandalina ihracatında artış oldu ve seneyi bu ürün birinci bitirdi. Pazar yelpazemizin genişlemesi ihracata olumlu yansıdı. Mandalina geçen yıl hem üreticiyi hem de ihracatçıyı mutlu etti." diye konuştu.

İhracatçı Hasan Bulduk ise turunçgil dış satımında mandalinanın ön planda olduğunu belirterek, "Kaliteli, doğal ve lezzetli mandalina üretiyoruz. Bu özelliklerinden dolayı ürünlerimiz dış pazarda da talep görüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2019 ve 2020 yıllarında narenciye ihracatı ürün bazında şöyle oluştu:

Ürünler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Mandalina 347.047.500 437.696.403 Limon 244.776.533 273.927.355 Portakal 91.500.378 128.843.680 Greyfurt 71.753.506 92.591.609

Son Dakika

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı

Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz

Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi

Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı

Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında

Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti

Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı