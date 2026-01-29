Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu

Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu
29.01.2026 15:23
Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu
Haber Videosu

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Nevzat Bahtiyar, 6 Nisan 2026'da yeniden yargılanacak.

Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada hakkında yeniden yargılanma kararı verilen Nevzat Bahtiyar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

YARGITAY CEZAYI BOZMUŞTU

Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozdu.

İLK DURUŞMA 6 NİSAN'DA

Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı. Buna göre Nevzat Bahtiyar'ın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

AMCA, ANNE VE KARDEŞİN CEZALARI ONANMIŞTI

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozmuştu. -

Kaynak: İHA

