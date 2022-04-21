NARKO timleri uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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NARKO timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

21.04.2022 01:16
NARKO timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKO timleri düzenledikleri operasyonda 55 adet uyuşturucu hap ile 1 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKO timleri düzenledikleri operasyonda 55 adet uyuşturucu hap ile 1 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli İlçesinde 19 ve 20 Nisan 2022 tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda B.O., T.A.K. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslardan 55 adet uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. T.A.K. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, B.O. ve S.A. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan işlem yapılarak gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - ZONGULDAK

NARKO timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa NARKO timleri uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika


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