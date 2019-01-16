Son Dakika Haberleri: Narkotik Eğitim Tırı 78 Bin Kişiye Ulaştı

Narkotik Eğitim Tırı 78 Bin Kişiye Ulaştı

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, madde kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.

Narkotik Eğitim Tırı 78 Bin Kişiye Ulaştı, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, madde kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.

Şehit Hamdi Bey Meydanında hizmet veren tırda, madde bağımlılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama bulunuyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliğinde görevli polis memuru Kazım Gülen, yaptığı açıklamada, 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen bir proje olan Narkotik Eğitim Tırının, 2018 yılında 78 bin kişiyi bilinçlendirdiğini söyledi.

Hayata geçirilen bu projenin Türkiye'de ve dünyada tek olduğunu ifade eden Gülen, "2015'ten beri İstanbul içinde ve 22 farklı ilde etkinlikler yapıldı. Madde kullanımının ve madde bağımlılığının zararları, insanlara fiziksel ve ruhsal etkileri anlatıldı. 2018 yılında yaptığımız faaliyetlerde 78 bin kişiye ulaştık. Ege bölgesinde bir çok ile gittik. İstanbul'da faaliyetlerimiz oldu. En iyi proje diyebiliriz bu konuda." diye konuştu.

Tırı gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da halkı ve gençleri bilgilendirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tehlikeden vatandaşlarımızı, gençlerimizi uzak tutmak istiyoruz. Bu konuda bütün kurumlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık müdürlüğümüz, ilçe müftülüğümüz seferber olmuş durumda. Özellikle gençlerimizi bundan uzak tutmak için büyük çaba harcıyoruz. Özellikle ailelerimiz ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz."

Narkotik tırında vatandaşları ve öğrencileri ağırladıklarını aktaran Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can ise "Hiç kimsenin bağımlı olmasını istemediğimiz bir konu için buradayız. Bunun için çalışmalarımıza biz de ilçemizde devam ediyoruz. İlçemizde bağımlılık kurumumuz var ve tüm kamu paydaşlarının birlikte olduğu bir kurum. O kapsamda çalışmalarımız kaymakamımız başkanlığında devam etmekte. İnşallah bu tırdan da beklentimiz bir farkındalık oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Sağlık
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