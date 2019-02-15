Son Dakika Haberleri: Narman'da Çiftçi Buluşması

Narman'da Çiftçi Buluşması

1 saat önce

Narman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik önderliğinde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Tarımsal Yapılar, Bitki Koruma gibi Anabilim dallarından 14 öğretim görevlisi ile yaklaşık 300 çiftçi buluşturuldu.

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Narman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik önderliğinde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Tarımsal Yapılar, Bitki Koruma gibi Anabilim dallarından 14 öğretim görevlisi ile yaklaşık 300 çiftçi buluşturuldu.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül, İlçe Ziraat Odası Başkanı, Damızlık Birliği Başkanı, Muhtarlar ve yaklaşık 300 çiftçi katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, "İlçemiz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçedir. Bu anlamda çiftçilerimizin tüm kurumlarımızla birlikte takipçisi ve destekçisi olmak istiyoruz. Bu vesile ile üniversitenin değerli hocalarına bilgi aktarımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda konuşma yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Politikalarını ilçemizde en etkin bir şekilde sürdürebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun mesailer harcıyoruz. İlçemizde bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasını, üretilen ürünlerin markalaşmasını ve pazarlanmasını sağlamak istiyoruz, bu vesile ile bilgi ile pratiğin birleşesi gerektiğini dolayısıyla bilim yuvası üniversitemiz ile pratiğin son noktası çiftçimizin bu anlamda buluşmasını önemsiyorum" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra çiftçilerin tüm sorunları bilgi anlamında masaya yatırılarak çözüm önerileri sunuldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

Narman, Güncel
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