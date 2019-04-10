Narman'da Polis Haftası Kutlandı

Erzurum
'un Narman
İlçesi'nde Polis
hafta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
Narman İlçe Emniyet Amirliğince 10 Nisan
polis haftası kutlamaları çerçevesinde sabah Narman Hükümet
konağı önünde yapılan törende Atatürk
anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile tören ilçe emniyet amir vekili Abdurrahman Ceyhun
makamında tebrikleri kabul etti.
Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkan Vekili Yavuz Soylu
, Jandarma
Komutanı Emniyet Amiri diğer daire amirleri ve muhtarlar katıldı.
Polis memuru Samet Kılıç
konuşmasında "Türk Polis teşkilatının kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden itibaren Türk halkının sevgi ve saygısını kazanmış ve severek bu millet ve devlete hizmet etmiştir" dedi. - ERZURUM