NASA'dan tedirgin eden açıklama! 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek - Son Dakika

Dünya'ya yakın mesafeden geçecek gök cisimlerini resmi internet sitesi üzerinden önceden duyuran NASA, bu kez adeta üç futbol sahası büyüklüğünde olan tehlikeli bir asteroit hakkında duyuruda bulundu.

13 KASIM'DA HİÇ OLMADIĞI KADAR DÜNYA'YA YAKLAŞACAK

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'ya göre 170 ile 380 metre arasında çapı olan asteroit, 13 Kasım'da Dünya'nın yakınından geçecek. 2004 UE ismi verilen cisim, gezegenimize 4 milyon kilometreye kadar yaklaşacak.

İlk olarak 2004 yılında keşfedilen 2004 UE, Dünya'ya yakın bir asteroit grubu olan 'Apollo' listesinde yer alıyor.