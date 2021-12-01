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NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor - Son Dakika

NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor

01.12.2021 09:21
NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'dan binlerce ışıkyılı uzaklıkta bulunan 'TOI-2109b' isimli bir gezegen keşfetti. Yeni gezegende bir tam yılın sadece 16 saat sürdüğü ve en sıcak ikinci gezegen olduğu açıklandı.

Yeni açıklanan ötegezegen (Güneş Sistemi'nin dışında), bilim insanlarının "sıcak Jüpiterler" olarak isimlendirdikleri bir kategoriye ait. Gökbilimciler bugüne kadar 400'den fazla sıcak Jüpiter tespit etmiş olsa da, araştırmacılar hiçbirinin TOI-2109b gibi olmadığını ifade ediyor.

NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor

10 MİLYON YIL SONRA ORADA OLMAYABİLİR

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir ötegezegen bilimcisi Avi Shporer, "Her şey onun bir gezegen olmasıyla tutarlı ve çok ilginç nadir bir şeye sahip olduğumuzu da fark ettik" dedi.

Güneş sisteminin ötesindeki gezegen avı, Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızların yörüngesinde dönen 4 binden fazla uzak Dünya'yı gözler önüne serdi.

Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık beş katı olan ve sadece 16 saat içinde yıldızının etrafında dönen gezegenin 10 milyon yıl sonra orada olmayabileceği açıklandı.

NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor

NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: NASA'dan yeni keşif! Bu gezegende bir yıl sadece 16 saat sürüyor - Son Dakika
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