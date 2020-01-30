"Nasipse Olur" 14 Şubat'ta sinemalarda - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Nasipse Olur' 14 Şubat'ta sinemalarda - Son Dakika

"Nasipse Olur" 14 Şubat'ta sinemalarda

6 saat önce

Greeanart/Vahdet Erdoğan yapımcılığında çekilen romantik komedi türündeki "Nasipse Olur" filmi, 14 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Greeanart/ Vahdet Erdoğan yapımcılığında çekilen romantik komedi türündeki "Nasipse Olur" filmi, 14 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin başrolünü, Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer paylaşıyor.

Filmde, Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş, Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E. Sefa Yıldırım, Aydın Sarman ve Kıvanç Baran Aslan da rol alıyor.

Senaryosunda Barış Başar imzası bulunan filmin basın toplantısında AA muhabirine açıklama yapan Algı Eke, babasının fırınını devralan bir karakteri canlandırdığını söyledi.

"Çok bizden ve gerçekçi bir film"

Eke, senaryoyu okuduğunda çok sevdiğini belirterek, "Tam bir romantik komedi. Ben romantik komedi izlemeyi de çok severim. Filmin hikayesi farklı olarak, bir metropolde değil de bir kasabada geçiyor. Günfer isminde, evde kalmış, huysuzluğundan dolayı yanına kimsenin yaklaşamadığı, ailesine çok bağlı, babasını kaybettikten sonra evine babalık etmeye başlayan birini oynuyorum. Çok bizden ve gerçekçi bir film. Hayattaki karşılığı neyse onu çektik." dedi.

Sinop'ta yapılan çekimlerin yaklaşık bir ay sürdüğünü aktaran oyuncu, "Sinop'u hiç görmemiştim, çok gelişmiş bir şehir. Beni çok şaşırttı, muazzam yani. O kadarını hiç beklemiyordum, inanılmaz güzel bir yer. Hatta bir ara tatile gitmeyi düşündüğümü söyledim. Denizi ayrı, mutfağı ayrı güzel bir yer." diye konuştu.

"Güldürmenin küfürsüz de olabildiğini gösteren bir film"

Nur Sürer de filmde kasabanın en zengin kadınını canlandırdığına işaret ederek, "Bir oğlum var, oğluna dünyayı zehir eden bir anneyi oynuyorum. Kasabanın en yoksuluyla olan ilişkisini onaylamayan ve oğlunu zorlayan bir kadın bu. Hep oynamak istedim ama ilk defa bir komedi filminde yer aldım. İnsanları güldürmek çok önemli ve bunu hakkıyla yaptığımızı düşünüyorum. İyi bir komedi, insanları güldürmenin küfürsüz de olabildiğini gösteren bir film yaptık." ifadelerini kullandı.

"Nasipse Olur" filminin konusu özetle şöyle:

"Günfer, hayatı peş peşe gelen felaketlerle altüst olan ve küçük kasabasında büyük hayaller kuran biridir. Geçimini pastacılıktan sağlayan Günfer, babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrar. Genç kadın, tam kendisini toparlamaya çalışırken amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi, Günfer'in hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız
Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Tartıştığı iki kadın tarafından yakılarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:23:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Nasipse Olur" 14 Şubat'ta sinemalarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]