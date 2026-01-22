NATO'dan Trump'a Güvence - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

NATO'dan Trump'a Güvence

NATO\'dan Trump\'a Güvence
22.01.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rutte, Trump'a Avrupa'nın ABD'nin yanında olacağına dair güvence verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, Avrupalılara her zaman ABD'nin NATO'ya bağlı kaldığını vurguladığını belirterek, 'tek rahatsız edici durumun' Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu fakat bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü bildirdi. Rutte, Trump'ın 'ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu' açıklamasıyla ilgili, "Size şunu söyleyeyim, yardıma koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı. ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle olacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Ekonomi, Savunma, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO'dan Trump'a Güvence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:42:07. #7.11#
SON DAKİKA: NATO'dan Trump'a Güvence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.