NATO Genelkurmay Başkanları Ukrayna Konseyinde Toplandı

22.01.2026 11:25
NATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeleri ve destekleri değerlendirmek için bir araya geldi.

NATO Genelkurmay Başkanları, NATO- Ukrayna Konseyi formatında bir araya geldi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığındaki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı ikinci gününde sürüyor.

Müttefik Genelkurmay Başkanları, ilk olarak NATO-Ukrayna Konseyi formatında bir araya geldi.

Görüşmelerde, Ukrayna'daki son askeri gelişmeler, Rusya'nın son hamleleri ve Kiev yönetiminin mevcut ihtiyaçları ele alınacak. Oturumda ayrıca NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı silah ve mühimmat desteği, hava savunma sistemleri, askeri eğitim programları ile lojistik yardımların koordinasyonu değerlendirilecek.

Toplantıda, Ukrayna ordusunun kapasitesinin artırılması, NATO standartlarına uyum süreci ve uzun vadeli güvenlik taahhütleri de gündeme gelecek.

İkinci oturumda Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'dan oluşan Asya Pasifik ortaklarla ilişkilerdeki durum değerlendirilecek.

Son olarak Gürcistan'daki gelişmelerin ele alınacağı oturumla toplantı sona erecek.

Toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

NATO Genelkurmay Başkanları, İttifak'ın askeri gündemini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez bir araya geliyor. Bu toplantılardan biri genellikle Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenirken, diğeri üye ülkelerden birinde dönüşümlü olarak yapılıyor.

Güvenlik ortamındaki gelişmelere bağlı olarak olağanüstü toplantılar da gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda müttefikler, savunma planları, caydırıcılık politikaları ve güncel krizleri askeri düzeyde ele alma imkanı buluyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
