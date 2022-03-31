NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1,2 trilyon dolara yaklaştı - Son Dakika
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NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1,2 trilyon dolara yaklaştı

31.03.2022 17:00
NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1,2 trilyon dolara yaklaştı

NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamaları 2021'deki tahmini rakamlara göre 1,17 trilyon doları buldu.

NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamaları 2021'deki tahmini rakamlara göre 1,17 trilyon doları buldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 2021 Yıllık Raporundaki cari fiyatlarla işlenmiş verilere göre, Avrupa'daki NATO ülkeleri ve Kanada'nın savunma harcamaları son 7 yıldır artışını sürdürdü. 2021'de bu ülkelerin tahmini savunma harcamaları 2020'ye göre yüzde 3,1 arttı.

Geçen yıl 30 NATO müttefikinin toplam savunma harcamasının yüzde 69'unu ABD yaptı. ABD'nin savunma harcamaları 811 milyar dolar tuttu.

ABD'den sonra en çok savunma harcamasını 72 milyar dolar ile İngiltere, 63 milyar dolar ile Almanya, 57 milyar dolar ile Fransa ve 27 milyar dolar ile Kanada yaptı.

Rapora göre, 2021'deki cari fiyatlarla Türkiye'nin tahmini savunma harcamaları 13 milyar dolar oldu.

Yüzde 2 taahhüdünü 8 ülke karşıladı

2015 fiyatlarıyla yapılan hesaplamaya göre, geçen yıl 8 NATO ülkesi gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya harcama beklentisini karşıladı. Bu sayı 2014'te 3 olmuştu.

2021'de Yunanistan, ABD, Polonya, İngiltere, Hırvatistan, Estonya, Letonya ve Litvanya, GSYH'nin yüzde 2'den fazlasını savunma harcamasında kullandı.

Oransal olarak Yunanistan GSYH'nin yüzde 3,59'unu, ABD yüzde 3,57'sini, Polonya yüzde 2,34'ünü, İngiltere yüzde 2,25'ini savunma harcamasına ayırdı.

Türkiye için bu oran yüzde 1,60 olarak gösterildi. Oransal olarak son üç sırada yüzde 1,07 ile Belçika, yüzde 1,03 ile İspanya ve yüzde 0,54 ile Lüksemburg yer aldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1,2 trilyon dolara yaklaştı - Son Dakika
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