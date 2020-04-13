Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, Mersin'de hastaneye yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, Mersin'de hastaneye yatırıldı - Son Dakika

Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, Mersin'de hastaneye yatırıldı

16 dakika önce

MERSİN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan ve nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan Kılıçkını, Mersin'de hastaneye yatırıldı.

Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, Mersin'de hastaneye yatırıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan ve nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan Kılıçkını, Mersin'de hastaneye yatırıldı. Burhan amca, gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirterek, "İftihar ediyorum, mutlu oluyorum. Ne güzel insanlar var" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini veren 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın nazik bir şekilde "Bir kilo pırasa, yarım kilo taze fasulye, poğaça alır mısın" diye sorması ve "Peynirli veya zeytinli fark etmiyor, 4 tane alsan yeter" diyerek mütevazi bir tavırla isteklerini sıralaması, sosyal medyada büyük ilgi çekmiş ve bir anda Türkiye gündemine oturmuştu. Ordu'da yalnız yaşayan şeker hastası Burhan amca, daha sonra ayağında çıkan yara nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi kaldırılmıştı.

Ayağındaki yaranın tedavisi için hastaneye yatırıldı

Burhan amcanın Mersin'de yaşayan kızı Deniz Öztaş (33) ile damadı Şehmuz Öztaş (43), geçtiğimiz günlerde Ordu'ya giderek Burhan Kılıçkını'yı hastaneden alarak Mersin'e getirdi. Bugün VM Medical Park Mersin Hastanesine getirilen Burhan amca, kalp-damar cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kerem Karaca tarafından muayene edildi. Muayenenin ardından diyabetik yaranın tedavi edilebilmesi için Burhan Kılıçkını hastaneye yatırıldı.

"Bu kadar çok güzel ilgi şaşırttı beni. İftihar ediyorum, mutlu oluyorum"

Burhan amca, hastaneye yatmadan önce gazetecilere konuştu. Nazik davranışıyla gönüllerde taht kurarak büyük ilgi görmesini değerlendiren Kılıçkını, "Bu kadar güzel bir ilgiyi tahmin ediyordum da çok çok güzel bir ilgi şaşırttı beni. Ne mutlu ki, güzel bir şeymiş. Duygulanmaz olur mu insan? İftihar ediyorum, mutlu oluyorum. Ne güzel insanlar var" diye konuştu.

Ordu'da yalnız yaşadığı için Mersin'deki kızı ve damadının yanına geldiğini ifade eden Kılıçkını, "Ama yalnız yaşamaya 'yeter artık' dedim. Bundan sonra torunlarımla, yakışıklı damadımla ve pırlanta gibi kızımla yaşayacağım. Rahatsızlığım da ayağımın topuğundaki yara büyüdü. Hastaneye gittim, merhem verdiler. Yara daha da büyüyünce daha büyük bir hastaneye gittim. Bugün de beni muayene eden doktor, 'Seni plastik cerrahi doktoruna havale edeceğiz. Onlar bu yarayı daha güzel çözerler' dedi" şeklinde konuştu.

"Yaşlı adamın sokakta ne işi var? Ortalık düzelene kadar evde kalsınlar"

Korona virüsle mücadele çerçevesinde, tüm insanlara 'evde kalın' çağrısında da bulunan Kılıçkını, "İnsanlar hasta olabilirler. İnsanların evde kalmaları yönünde çok güzel bir yöntem buldular. İmkanlar dahilinde sağ olsun devletimiz, görevli memurlar, bazı kişilerin ev ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Mutlu oluyoruz biz de. Duyarlılar. Belli yaştan sonra sokağa çıkma yasağı kondu. Zaten yaşlı adamın sokakta ne işi var? Çocuğuyla torunuyla gününü geçirir. Ortalık düzelene kadar evde kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Şu anda kendisini iyi hissettiğini de vurgulayan Burhan amca, "Doktorun tedavisinden sonra eski gençlik çağına gireceğim sizin gibi. Şu anda 77 yaşındayım, gençlik çağı gitti. Artık bazı şeyleri kabul etmek lazım" dedi.

"Anjiyografi sonucuna göre yarayı tedavi sürecine başlayacağız"

Kılıçkını'yı muayene eden Doç. Dr. Mehmet Kerem Karaca da şu bilgileri verdi:

"Burhan Beyin şeker hastalığına bağlı sol topukta derin dokulara kadar inmiş olan yarası var. Bu yarada da bir enfeksiyon söz konusu. Şeker hastalığına bağlı olarak eşlik eden damar tıkanıklıkları da var. Ordu'da yapılan tomografik anjiyoda bu tıkanıklıklar rapor edilmiş. Biz bunu standart bir anjiyo yöntemiyle damar tıkanıklıkları ne derecede, girişimsel veya cerrahi olarak o ayağın kanlanmasını artırabilir miyiz diye bir anjiyografi planlıyoruz. Ayrıca antibiyotik tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisi planlıyoruz, yaranın toparlanması için. Anjiyografi sonucuna göre, sadece kalp-damar cerrahisi değil, ortopedi, girişimsel radyoloji ve plastik cerrahisiyle tedavi süreciyle ilgili bir yol belirleyeceğiz. Gerekli bütün tetkiklerin ardından tedavisine başlayacağız. İnşallah yarasını iyileştirir sağlığına kavuştururuz hastamızı. Genel durumu iyi, sadece bu yarayla uzun bir mücadele sürecine başlayacağız" dedi. - MERSİN

Vefa Sosyal Destek Grubu, Türkiye, Mersin, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:26 Kaynak: İHA

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