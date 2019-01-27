Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-0

Nazilli Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-0

33 dakika önce

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Uğur Akalp (xx), Hicri Yıldırım (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Mazlum (xxx), Onur Karakabak (xx), Polat (xx), Mert Er (xxx), Buğra (xxx), Said Can (xx) (Dk. 62 Mert Çapar xx), Sergen (xxx), Yasin (xxx), Aykut (xx) (Dk.

Nazilli Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-0, System.String[]


STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Uğur Akalp (xx), Hicri Yıldırım (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Mazlum (xxx), Onur Karakabak (xx), Polat (xx), Mert Er (xxx), Buğra (xxx), Said Can (xx) (Dk. 62 Mert Çapar xx), Sergen (xxx), Yasin (xxx), Aykut (xx) (Dk. 62 Zafer xx), Görkem (xx) (Dk. 76 Sevcan xxx)

ARTVİN HOPASPOR: Ahmet (x) - Doğancan (xx), Arif (x), Rasimcan (x) (Dk. 77 Bilal x), Gökhan (xx), Mustafa Serkan (x) (Dk. 54 Emrah x), Ali Kemal Başaran (x) (Dk. 69 Serbay), Fazlı (xx), Ali Kemal Özkan (x), Mustafa Pınar (xx), Bilal Çebi (x)

GOLLER: Dk. 31 Buğra, Dk. 89 Sevcan (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Yasin, Sergen, Buğra, Onur Karakabak, Mert Er (Nazilli Bld), Mustafa Serkan, Emrah (Artvin Hopa)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Nazilli Belediyespor, 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 2-0 mağlup etti.

Grupta ikinci yarının ilk haftasını bay geçen, taraftarıyla kavuştuğu ilk karşılaşmayı kazanmayı başaran siyah-beyazlıların gollerini 31. dakikada Buğra ve 89. dakikada Sevan attı. Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Nazilli, 32 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korudu. Artvin Hopaspor ise 22 puanda kaldı. - Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

Artvin, Emre Korkmaz, Mert Er, Nazilli, Spor
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