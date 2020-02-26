Nazilli Belediyespor Diyarbekir'e odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Diyarbekir'e odaklandı - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor Diyarbekir'e odaklandı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği'ne 7-2 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini dindiren ve 3. sıraya yükselen Nazilli Belediyespor'da gözler Diyarbekirspor deplasmanına çevrildi.

Nazilli Belediyespor Diyarbekir'e odaklandı, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği'ne 7-2 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini dindiren ve 3. sıraya yükselen Nazilli Belediyespor'da gözler Diyarbekirspor deplasmanına çevrildi. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda kazandığımız 7-2'lik galibiyet ile moral bulduk. Yeni bir hava yakaladık. Bu moral ile pazar günü deplasmanda oynayacağımız Diyarbekirspor maçından da puan veya puanlar ile döneceğimize inanıyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı takımda sol kaşı açılan Sergen Piçinciol ve belinde ağrı bulunan Sedat Cengiz takımdan ayrı çalıştılar. Defans oyuncusu Polat Güren ise sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle idmanda yer alamadı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:17 Kaynak: DHA
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