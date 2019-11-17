Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 4-0
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 4-0 - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 4-0

6 saat önce

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Necmi Demir (xx), Niyazi Atakan (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Sinan (xx), Polat (xxx), Ufukcan (xxx), Sedat (xxxx) (Dk.72 Oğuzhan xxx), Aziz (xxx), Zafer (xx) (Dk.62 Fatih xx), Sergen (xx), İlyas (xxx), Mert (xxx), Yunus (xxx) (Dk.

Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 4-0, System.String[]

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Necmi Demir (xx), Niyazi Atakan (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Sinan (xx), Polat (xxx), Ufukcan (xxx), Sedat (xxxx) (Dk.72 Oğuzhan xxx), Aziz (xxx), Zafer (xx) (Dk.62 Fatih xx), Sergen (xx), İlyas (xxx), Mert (xxx), Yunus (xxx) (Dk.86 Volkan)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat (x) - Muhammed Ali (x), Tolgahan Mulla (x) (Dk.80 İlker), Emre (xx), Ozan (x) (Dk.46 Emre Fırtına xxx), Onur (xx), Raif (x), Alper (x), Yasin (x), Oktay (x) (Dk. 64 Tugay xx), Okan (x)

GOLLER: Dk.5 ve Dk. 72 Sedat, Dk. 70 Yunus, Dk. 80 Oğuzhan (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Zafer (Nazili Bld), Yasin (Nevşehir Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 13'üncü hafta maçında Nazilli Belediyespor evinde Nevşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek averajla yeniden liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlı takım 27 puana ulaşıp Karacabey Belediyespor'u averajla gerisinde bıraktı.

5'inci dakikada Nazilli öne geçti. Soldan Mert'in ortasında Sedat, penaltı noktası üzerinden düzgün bir vuruşla kaleci Murat'ı avladı: 1-0. İlk yarıda başka gol olmadı.

70'inci dakikada ev sahibi ekipte Yunus, iki rakibinden sıyrılarak karşı karşıya kaldığı kaleci Murat'ın sağından topu ağlara yolladı: 2-0.

72'inci dakikada Mert Çapar'ın sol kanattan ortasında arka direkte Sedat gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  3-0.

80'inci dakikada soldan Aziz'in ortasında Yunus'un indirdiği topu kafayla Oğuzhan tamamladı: 4-0.

Nazilli Belediyespor rakibini 4-0 mağlup etti.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
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