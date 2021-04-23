Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti - Son Dakika

Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti

23.04.2021 10:18
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları çelenk sunumu ve ödül töreni ile başladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları çelenk sunumu ve ödül töreni ile başladı. İstasyon Meydanında başlayan törenlerde ise bu gece saat 21.00'de Jandarma, Emniyet ve Belediye araçlarının katılacağı kortej ile 23 Nisan coşkusu şehre yansıtılacak.

Gazi Meclisimizin açılışının 101. yılı ve aynı zamanda ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Nazilli'de de pandemi kuralları çerçevesinde ve sokağa çıkma kısıtlaması altında gerçekleştiriliyor. Nazilli İstasyon Meydanında bulunan Atatürk Anıtında düzenlenen ilk törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Serdar Güntaş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Memduh Yalvaç, Siyasi partilerin ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı. İlçe milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.

Törende Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Müdür Şimşek konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Devletimizin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıllını Coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik Kayıtsız şartsız Milletindir" sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Aziz Milletimizin büyük meclisine kavuştuğu, 23 Nisan 1920; "Egemenlik ulusundur" diyerek dünya liderlerine örnek olan Ulu Önder Atatürk'ün ülke bekasını çocuklara bıraktığı gündür. Atatürk, milli egemenlik yolunda canını vermeyi namus borcu olarak ifade ederken, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak bırakmakla ileri görüşlülüğünü ortaya koymuştur. Çin'de ortaya çıkan tüm dünyayı etkisine altına alan salgınının en kısa zamanda atlatılıp, çocukların Covit-19 okullarında sevgi ve mutluluk ile, Dünya çocukları ile kucaklaştığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarına kavuşma dileklerimle hepinizin bayramını kutluyorum. Bu anlamlı günü tüm çocuklara armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Tören okul öncesi, ilk ve orta okul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından hediyelerin verilmesi ile son buldu. - AYDIN

Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti
Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Hisarcık, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti - Son Dakika


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