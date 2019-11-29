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Nazilli'de Başkan Özkat'ın acı günü

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da Başkan Nurettin Özkat, annesi Elif Özkat'ı kaybetti.

Nazilli'de Başkan Özkat'ın acı günü, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da Başkan Nurettin Özkat, annesi Elif Özkat'ı kaybetti. Böbrek ve kalp yetmezliği şikayetiyle bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altında olan 92 yaşındaki Elif Özkat, dün akşam saatlerinde vefat etti. Acı haberi alan Başkan Nurettin Özkat ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Elif Özkat, Yıldıztepe Camisi'nde cuma namazının ardından Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Malhallı Mezarlığı'na defnedilecek. Elif Özkat, 4 çocuk, 13 torun sahibiydi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
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