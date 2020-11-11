Nazilli'de çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından olan Ordu Caddesi ile Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çöp konteynerlerinin tamamında bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, paslanmış, tekerlekleri düşmüş, kapakları kapanmayan, boyaları yıpranmış ve görüntü kirliliğine neden olan eski galvaniz çöp konteynerlerini yenilemeye devam ediyor. Son olarak Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çöp konteynerlerini yenileyen ekipler, tamir, bakım ve boyama işlemlerini de gerçekleştirdi. Nazilli'nin daha temiz ve ferah bir görünüme ulaşması için temizlik çalışmalarına büyük özen gösterildiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Kullanılamayacak durumda olan çöp konteynerlerimizi yenileri ile değiştirirken kullanılır durumda olanlar kendi bünyemizdeki ekiplerimiz tarafından tüm bakımları yapılarak yenileniyor. Amacımız Nazillimize en iyi şekilde hizmet etmek. Kentimizin temizliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak bizim asli görevimiz. Bu nedenle de bunu en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Nazillimizin en ücra köşesinden en merkezi mahallesine kadar her cadde ve sokakta ekiplerimiz tarafından çöp toplama ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın çöp konusunda daha temkinli ve titiz davranması gerekiyor. Konteynerlerin yanına çöp bırakılmaması, çöp toplama aracına kolaylık sağlayacak şekilde araçlarımızın park edilmesi ve sokaklara çöp atılmaması konusunda herkesin duyarlı davranmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan saha çalışmaları doğrultusunda kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlara yeni çöp konteynerleri ekleneceğini belirten Başkan Özcan; "İlk etapta 140 yeni konteyner alımımızı yaptık. Şehrimizin ana arterleri başta olmak üzere gerekli tüm noktalarda değişimlerimizi yapacağız" dedi. - AYDIN